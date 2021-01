7,8 miljoen EU-boete voor beperken verkoop videogames

BRUSSEL (ANP) - Het Amerikaanse softwarebedrijf Valve, bekend door zijn spelplatform Steam, en vijf uitgevers van computerspellen zijn door de Europese Commissie beboet voor samen 7,8 miljoen euro vanwege het zogeheten geoblocken. Dit betekent dat de bedrijven het consumenten onmogelijk maakten om sommige videogames via internet te kopen en activeren vanwege hun geografische locatie.

"Meer dan de helft van alle Europeanen speelt videogames", zegt EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). "De industrie bloeit in Europa en is meer dan 17 miljard euro waard. De strafmaatregelen van vandaag tegen de praktijken van Valve en vijf uitgevers dienen ter herinnering dat volgens de Europese mededingingsregels het bedrijven verboden is om contractueel grensoverschrijdende verkopen te beperken. Ze ontnemen Europese consumenten de voordelen van de digitale interne markt en van de mogelijkheid om te shoppen voor de beste aanbiedingen in de EU."

Valve krijgt een boete van 1,6 miljoen euro en de overige 6,2 miljoen is voor de Japanse uitgevers Bandai Namco en Capcom, het Franse Focus Home, Koch Media uit Oostenrijk en het Amerikaanse ZeniMax.