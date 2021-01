Volkswagen verwacht dit jaar flink te groeien in China

BEIJING (ANP/DPA) - Volkswagen verwacht dit jaar "substantieel te groeien" in China. Ook verwacht de Duitse autobouwer het marktaandeel in het land te vergroten. Dat zegt Stephan Wöllenstein, de topman van Volkswagen in China.

Door strenge maatregelen heeft China sinds de zomer het nieuwe coronavirus grotendeels onder controle gebracht en is er nu alleen sprake van beperkte regionale uitbraken. Volgens Wöllenstein heeft China het coronavirus verslagen.

China is de grootste automarkt ter wereld en die trok eind vorig jaar weer aanzienlijk aan. Volkswagen verwacht dat de verkoop van het aantal auto's in het land dit jaar even snel groeit als de economie. De groei wordt nu geraamd op 8 procent. Op dit moment is een op de vijf verkochte auto's in het land er een uit de familie van Volkswagen.