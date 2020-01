Sijbesma. de beste bestuurder van en in Nederland. Na de sluiting van de mijnen (midden jaren '60) was er alleen maar apathie (= complete lusteloosheid en onverschilligheid in Limburg; Limburg toonde geen gevoel en verkeerde in een passieve houding), terwijl de Rijksoverheid niet wist hoe Limburg te helpen.

Hij gaf Limburg weer ruggengraat door van DSM een groot én betrouwbaar bedrijf te maken. Het bedrijf is inmiddels de motor waar Limburg op draait.



Mijnheer Sijbesma, bedankt. U heeft goede voorgangers bij DSM gehad. Hun werk heeft U sterk voortgezet. U bent een van de weinige bestuurders die z'n geld écht verdiend heeft.