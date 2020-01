Mijnbouwer Anglo American lijft Sirius Minerals in

Gepubliceerd op | Views: 279

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Mijnbouwonderneming Anglo American heeft een overeenkomst bereikt voor de overname van branchegenoot Sirius Minerals voor een bedrag van 404,9 miljoen pond (474 miljoen euro). Daarmee betaalt Anglo een premie van 34 procent op de slotkoers van Sirius op vrijdag in Londen.

Met de overname krijgt Anglo ook de zeggenschap over een groot mijnbouwproject in het noorden van Engeland. Daar gaat het om de winning van potas, een mengsel van zouten dat hoofdzakelijk uit kaliumcarbonaat bestaat, dat veelal wordt verwerkt tot kunstmest. Lange tijd bestond er twijfel over de haalbaarheid van het miljardenproject van Sirius. Met de overname biedt Anglo een levenslijn voor de mijn. Daarbij speelt een rol dat Anglo zijn aanwezigheid in steenkool wil verkleinen en het actief op zoek is naar alternatieven.

De deal is nog onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen, waaronder het fiat van aandeelhouders van Sirius. Eind maart zal de deal naar verwachting zijn afgerond.