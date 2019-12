Aedifica koopt Brits bejaardentehuis

Gepubliceerd op | Views: 78

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Woonzorgvastgoedgroep Aedifica heeft een Brits bejaardentehuis gekocht. Het Belgische bedrijf, dat ook een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, telt 12,5 miljoen pond neer voor Hazel End Care Home in Bishop's Stortford ten noorden van Londen. Omgerekend is dat ongeveer 14,6 miljoen euro.

Het bejaardentehuis biedt plaats aan 66 bewoners die langdurige zorg nodig hebben. Uitbater van het bejaardenhuis wordt zorgbedrijf Halcyon Care Homes, dat een contract voor 35 jaar tekende. Aedifica verwacht een rendement van 6 procent te halen op de nieuwe aanwinst.