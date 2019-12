Intesa verkoopt betalingenonderdeel aan Nexi

Gepubliceerd op | Views: 65

TURIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo verkoopt zijn betalingenonderdeel aan branchegenoot Nexi. De activiteiten worden daarbij gewaardeerd op ongeveer 1 miljard euro.

Intesa koopt als onderdeel van de deal tevens voor 653 miljoen euro aan aandelen in Nexi, dat gespecialiseerd is in betalingssystemen. De stukken worden overgenomen van Mercury UK HoldCo. Hierdoor krijgt Intesa een belang van 9,9 procent in Nexi. De uiteindelijke boekwinst op de transactie voor Intesa bedraagt waarschijnlijk zo'n 900 miljoen euro.