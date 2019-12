NSI bijna klaar met geplande desinvesteringen

Gepubliceerd op | Views: 509

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedfonds NSI heeft zijn programma voor het afstoten van bezittingen bijna afgerond. Door de verkoop van panden zal de leegstand in de gehele portefeuille in het vierde kwartaal tot onder 7,5 procent vallen.

Het bedrijf verkocht dit jaar 28 bezittingen uit zijn portefeuille voor 129 miljoen euro, waarbij gemiddeld een premie op de boekwaarde van 9 procent werd behaald. Daarvan kwam 100 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.

NSI verkocht twintig kleinere kantoren, zeven winkelpanden en een industrieel complex. De vastgoedinvesteerder kocht dit jaar twee kantoren, in Amsterdam en Leiden, voor 29 miljoen euro. Daarnaast kwam een winkel in Leiderdorp via een transactie met Retail Estates in handen van NSI, dat vervolgens is verkocht. NSI is na de transacties actief in achttien steden in met zeventig panden. Het bedrijf heeft veertien steden verlaten.