KPN breidt samenwerking rond recycling uit

DEN HAAG (AFN) - KPN gaat een samenwerking aan met nog eens elf grote toeleveranciers op het gebied van recycling. Het is de bedoeling dat in 2025 vrijwel 100 procent van alle onderdelen en grondstoffen van klant- en netwerkapparatuur van het telecombedrijf kan worden hergebruikt of gerecycled.

Het gaat om de bedrijven Nokia, Cisco, Dell EMC, Rittal, Arcadyan, VDL Groep, VolkerWessels Telecom, Allinq, CEVA Logistics, PostNL en Coolrec. Zij leveren onder meer netwerkapparatuur, logistieke oplossingen, recyclingdiensten of diensten voor aanleg en onderhoud van netwerkinfrastructuur.

In oktober vorig jaar tekende KPN met zeven leveranciers afspraken rond recycling. Deze afspraken dekken circa 20 procent van de jaarlijkse uitgaven van KPN aan apparatuur voor het netwerk en de levering van diensten aan klanten. Doordat nu nog elf leveranciers zich hierbij aansluiten, zal dit percentage groeien naar circa 70 procent van de uitgaven. Het is de verwachting dat dit percentage verder zal groeien naarmate ook andere leveranciers van KPN op dit vlak met het bedrijf gaan samenwerken.