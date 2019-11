Mei-afspraken blauwdruk voor deal China-VS

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - China en de Verenigde Staten hebben het bijna-akkoord tussen de economische grootmachten van zes maanden geleden erbij gepakt om te bezien welke importtarieven eventueel moeten worden geschrapt als onderdeel van de nu te sluiten deal. Dat hebben ingewijden rond de onderhandelingen over het gedeeltelijke akkoord laten weten.

Volgens de bronnen zou in het Witte Huis nog driftig worden overlegd over ofwel tarieven die van tafel moeten ofwel tarieven die met procentpunten moeten worden verlaagd. China en de VS waren in mei dicht bij een vergelijk, maar uiteindelijk kwam het niet tot een akkoord. Kort daarop kondigde de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe tarieven aan.

Peking zou hebben geëist dat alle ingevoerde tarieven sinds mei per direct worden geschrapt. Importheffingen die al langer gelden, zouden geleidelijk afgebouwd moeten worden. In totaal zou gesproken worden over het terugdraaien van 250 miljard dollar aan heffingen op Chinese goederen.