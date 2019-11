Kapitaalverhoging bij fintechfonds ABN AMRO

Gepubliceerd op | Views: 780 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het ABN AMRO Digital Impact Fund (DIF) heeft zijn fondsvermogen verdubbeld van 50 miljoen naar 100 miljoen euro en gaat door onder de naam ABN AMRO Ventures. Het gaat om de tweede kapitaalverhoging sinds het fonds is opgericht.

ABN AMRO Ventures is het fonds van ABN AMRO dat in zogeheten fintechs investeert. Het richt zich op innovatieve bedrijven die zich specialiseren in de digitalisering van financiële producten, diensten en infrastructuur. Het fonds heeft belangen in Tink, BehavioSec, solarisBank, Ockto, Crosslend, Tealium, ThetaRay en Trifacta.