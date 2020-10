'Kleine omzetkrimp voor AkzoNobel'

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft de omzet in het derde kwartaal enigszins zien krimpen. Dat komt naar voren uit een consensus van analisten, die het verfbedrijf op zijn website heeft gezet. De operationele winst van het concern steeg wel.

AkzoNobel zet, zo denken de kenners, voor bijna 2,3 miljard euro aan opbrengsten in de boeken. Dezelfde meetperiode een jaar eerder kwam de omzet nog uit op bijna 2,4 miljard euro. Het operationeel resultaat komt uit op 317,4 miljoen euro tegen 247 miljoen euro een jaar eerder, zo denken de marktvorsers in doorsnee.

AkzoNobel zei, medio september in een tussentijds handelsbericht, voor het derde kwartaal te rekenen op een omzet die op basis van gelijke wisselkoersen bijna op het niveau van vorig jaar ligt. De verfreus zag de "tegenwind" als gevolg van de coronacrisis afnemen.

AkzoNobel waarschuwde wel dat de situatie complex blijft en dat trends per regio verschillen. De vraag naar decoratieve verven op de eindmarkt blijft volgens de onderneming in met name Europa en Zuid-Amerika sterk. Verder verbetert de situatie bij Performance Coatings.

De financiële resultaten over het derde kwartaal worden op 21 oktober, voorbeurs, bekendgemaakt.