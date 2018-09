'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 2.069

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint woensdag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. Beleggers trekken zich op aan de positieve stemming op de Aziatische beurzen en de hogere slotstanden op Wall Street. Op het Damrak staat Pharming in de schijnwerpers na een update over zijn medicijn Ruconest.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil dat Pharming meer klinisch onderzoek gaat doen naar het gebruik van het medicijn Ruconest bij profylaxe, het voorkomen van aanvallen bij patiënten met erfelijk angio-oedeem. Het biotechnologiebedrijf laat weten dat het besluit van de FDA kan zorgen voor vertraging.

Aan het overnamefront meldde persbureau Reuters dat Unilever een van de partijen is die biedt op een Indiase dochter van GlaxoSmithKline. Naast het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern zouden ook Nestlé en Coca-Cola een bod hebben gedaan. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare brengt naar verwachting ruim 3,4 miljard euro op.

Samenwerkingen

Het Amsterdamse betaalplatform Adyen heeft H&M binnengehaald als klant. Dat bevestigde topman Pieter van der Does in een interview met de Zweedse techsite Break It. Financiële details van de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.

Ook TomTom blijft in de schijnwerpers staan. Het navigatiebedrijf zag dinsdag bijna een kwart aan beurswaarde verdampen door berichten dat een belangrijke klant van TomTom met Google in zee gaat.

Dinsdag

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index steeg 0,4 procent tot 543,06 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot 778,12 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,5 procent vooruit. Londen eindigde vlak. Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 26.246,96 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij.

De euro was 1,1679 dollar waard, tegen 1,1690 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 69,98 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 79,09 dollar per vat.