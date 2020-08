IMCD doet overname in Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 191 | Onderwerpen: Brazilië

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft de Braziliaanse distributeur van speciale ingrediënten VitaQualy Comércio de Ingredientes overgenomen. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Volgens het beursgenoteerde bedrijf versterkt de overname het productportfolio van IMCD in het Zuid-Amerikaanse land. VitaQualy is gevestigd in São Paulo is vooral actief als distributeur van ingrediënten voor de markten voor voeding, farmaceutica en zogeheten nutraceutica. De integratie van het bedrijf, waarbij IMCD er in Brazilië acht werknemers bijkrijgt, kan naar verwachting in 2021 worden afgerond.