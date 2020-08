Inflatie eurozone bevestigd op 0,4 procent

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in juli gestegen naar 0,4 procent op jaarbasis, van 0,3 procent in juni. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een definitief cijfer.

Een jaar geleden stond het inflatiepeil op 1 procent. De inflatie in de Europese Unie kwam uit op 0,9 procent op jaarbasis, van 0,8 procent in juni. Een jaar geleden stond dit niveau nog op 1,4 procent.