'Taaislijmziekte geen prioriteit bij ProQR'

LEIDEN (AFN) - Het Nederlandse biotechbedrijf ProQR Therapeutics geeft geen prioriteit meer aan het werken aan een middel voor taaislijmziekte en investeert nu in medicijnen tegen zeldzame oog- en huidziektes. Dat heeft topman Daniel de Boer gezegd in een interview met het Financieele Dagblad.

,,Ongeveer een jaar geleden hebben we ons afgevraagd waar we ons geld aan moesten besteden'', verklaart De Boer. ,,Dat was niet langer taaislijmziekte. Op dat gebied hebben andere bedrijven grote vooruitgang geboekt.''

ProQR, dat genoteerd is aan de Amerikaanse Nasdaq, boekte eerder nog veel vooruitgang met zijn onderzoek naar taaislijmziekte. Maar de weg naar goedkeuring van zijn middel bleek lang, terwijl een concurrent als Vertex met allerlei doorbraken kwam.

In Nederland houdt ook biotechnoloog Galapagos zich bezig met onderzoek naar middelen tegen taaislijmziekte. Daarbij werd samengewerkt met farmaceut AbbVie, maar die besloot eerder dit jaar om niet verder te gaan met een nieuw onderzoek naar een behandeling van de aandoening.