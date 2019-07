Gepubliceerd op | Views: 611

AMSTERDAM (AFN) - Accell is harder gegroeid in de eerste zes maanden dan analisten van ING hadden verwacht. De resultaten hadden nog beter kunnen zijn als de introductie van een aantal nieuwe fietsen voor de Duitse markt geen vertraging had opgelopen. Tegelijkertijd vielen de resultaten uit Noord-Amerika tegen.

De marktvorsers van ING wijzen er wel op dat de schuldenlast van Accell kan stijgen, afhankelijk van de oplossing die de fietsenfabrikant voor Noord-Amerika kiest. In het derde kwartaal wil Accell de strategische evaluatie afgerond hebben.

ING houdt vast aan zijn hold-advies voor Accell met een koersdoel van 19 euro. Het aandeel Accell stond vrijdag rond 09.50 uur 2,7 procent hoger op 25,20 euro.