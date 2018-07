Accell haalt financieel topman bij Unilever

Gepubliceerd op | Views: 505

HEERENVEEN (AFN) - Fietsenbedrijf Accell Group heeft een nieuwe financieel topman gevonden bij Unilever in Thailand. Ruben Baldew vervult nu nog diezelfde functie bij de lokale tak van Unilever in het Aziatische land. Aandeelhouders van Accell worden in oktober bijgepraat over de benoeming in een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarna Baldew in november aan de slag gaat.

Baldew is de opvolger van Hielke Sybesma die in mei van dit jaar Accell Group na 23 jaar verliet. Accell is bezig met een aantal grote veranderingen. Door zich meer toe te leggen op e-bikes en onlineverkopen wil het bedrijf de winst weer aanzwengelen.

Voorzitter van de raad van commissarissen Ab Pasman denkt dat Baldew met zijn ervaring een bijdrage kan leveren aan die veranderingen. ,,Ruben heeft ruime ervaring als CFO en in andere leidinggevende posities op het gebied van finance. Daarnaast heeft hij IT-ervaring opgedaan door ERP-implementaties en digitale veranderingsprojecten."