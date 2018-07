Sligro: herstel markt schiet nog niet op

Gepubliceerd op | Views: 673

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro ziet zijn afzetmarkt langzamer herstellen dan gedacht. Het bedrijf uit Veghel kende een trage start van het jaar en rekende op een iets sneller aantrekkende markt.

Sligro denkt dat de markt dit jaar uiteindelijk met 2,5 tot 3,5 procent groeit. Voor het bedrijf komt dat neer op een bedrijfsresultaat van 55 miljoen euro. Dat is exclusief de verkochte EMTÉ-supermarkten. De nettowinst zal zo'n 270 miljoen euro bedragen, inclusief niet voor te zetten bedrijfsactiviteiten.

Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met 11 procent tot 1,1 miljard euro. De nettowinst zonder de retailtak zakte van 26 miljoen naar 25 miljoen euro.

Sligro liet weten een deel van de opbrengsten van de verkoop van EMTÉ terug te geven aan de aandeelhouders in de vorm van een eenmalig speciaaldividend van 7,57 euro per aandeel. Daarnaast wordt een interimdividend uitgekeerd van 0,75 euro per aandeel.