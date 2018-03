Leveringsproblemen Henkel in Noord-Amerika

Gepubliceerd op | Views: 382 | Onderwerpen: Verenigde Staten

DÜSSELDORF (AFN) - Het Duitse Henkel heeft een zwakke start gemaakt in het eerste kwartaal van dit jaar door leveringsproblemen in Noord-Amerika. Dat liet het Duitse moederbedrijf van Schwarzkopf, Persil en Pritt maandag weten.

Volgens Henkel zijn de problemen te wijten aan veranderingen in het transport- en distributiesysteem in Noord-Amerika. Het bedrijf denkt dat de autonome verkoop van wasmiddelen en shampoo hierdoor lager zal uitvallen in het eerste kwartaal. Bij de lijmactiviteiten, goed voor circa de helft van de omzet, wordt juist sterke groei voorspeld. Al met al zal de autonome verkoop in het eerste kwartaal licht positief uitvallen, aldus Henkel.

De prognoses voor heel 2018 worden gehandhaafd. Henkel rekent op een autonome groei met 2 tot 4 procent.