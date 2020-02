Fugro en Alfen stijgen op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 287

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de verliesbeurt een dag eerder die werd veroorzaakt door een omzetwaarschuwing van iPhone-maker Apple. Op het Damrak vielen de resultaten van bodemonderzoeker Fugro en laadpalenfabrikant Alfen in goede aarde. Verzekeraar ASR werd lager gezet na publicatie van de jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 627,56 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 968,88 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

ASR daalde 1,4 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De verzekeraar wil zijn aandeelhouders belonen na een "goed jaar", waarin de nettowinst met 45 procent steeg. Het dividend wordt, mits goedgekeurd, met ruim 9 procent verhoogd. Ook kondigde de verzekeraar een aandeleninkoopprogramma van 75 miljoen euro aan.

In de MidKap dikte Fugro 2,6 procent aan. De bodemonderzoeker voerde in 2019 de omzet licht op, met een verbetering van de marge bij de kernactiviteiten. Het bedrijfsresultaat viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. Alfen won ruim 6 procent bij de kleinere bedrijven. De laadpalenmaker zag de omzet afgelopen jaar met 41 procent stijgen tot 143,2 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een omzet van tussen de 180 miljoen en 200 miljoen euro.