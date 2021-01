'Industriebedrijf Bilfinger stapt uit gaspijplijn Nord Stream 2'

BERLIJN (ANP) - Een groot Duits industrieconcern stapt uit de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 vanwege de dreigende sancties van de Verenigde Staten tegen bedrijven die betrokken zijn bij het project. Dat meldde de Duitse krant Bild. Naar verluidt gaat het om het bedrijf Bilfinger.

Bilfinger levert apparatuur voor onder meer het regelen van temperatuur van gas dat wordt vervoerd via de pijpleiding die vanuit Rusland via de Oostzee naar Duitsland loopt. De pijpleiding is al voor het grootste deel klaar. De VS zijn tegen de pijpleiding, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen.

Eerder deze week werd bekend dat Washington sancties wil gaan opleggen aan een Russisch pijplegschip en diens eigenaar KVT-RUS, die betrokken zijn bij de aanleg. Wat de strafmaatregelen precies inhouden, is niet naar buiten gebracht. De Duitse autoriteiten gaven onlangs juist weer toestemming om verder te gaan met het project, tot ergernis van de Amerikaanse regering. Bij Nord Stream 2 zijn veel bedrijven betrokken, waaronder olie- en gasconcern Shell.

Ook landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. De Duitse regering stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld.