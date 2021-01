Minister Blok weer in gesprek met vertegenwoordigers reisbranche

DEN HAAG (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) ontvangt woensdag vertegenwoordigers uit de reisbranche tijdens een nieuwjaarsreceptie. De digitale bijeenkomst staat in het teken van de coronacrisis en samenwerking. De reissector is hard getroffen en ligt volgens brancheorganisatie ANVR sinds vorig jaar maart praktisch stil.

Het kabinet besloot vorige week dat de huidige lockdown moest worden verlengd. Tegelijkertijd riep minister-president Mark Rutte Nederlanders op om tot april niet naar het buitenland te reizen en gaf hij het advies om het boeken van reizen uit te stellen. De ANVR liet toen weten er geen begrip voor de hebben dat zij "als enige sector op slot staat tot eind maart".

"We verwachten specifieke steun van het kabinet voor de reissector omdat er wordt opgeroepen om helemaal niet te boeken, ook niet voor zomer en naseizoen", zegt een woordvoerder van Corendon. Namens de touroperator is topman Steven van der Heijden bij de receptie aanwezig. Een woordvoerder van TUI zegt dat er sprake is van een "constructieve dialoog" met minister Blok. Topman Arjan Kers van TUI Nederland vertegenwoordigt de reisorganisatie bij de receptie.

Volgens Mattijs ten Brink, topman van Sunweb, zijn vakanties een eerste levensbehoefte geworden. "Je alleen al verheugen op een aanstaande vakantie biedt perspectief, niet alleen voor reizigers maar ook de toerismesector", aldus Ten Brink. Hij hoopt samen met de overheid reizen weer op een positieve manier op de kaart te zetten bij het publiek. "Hierbij kun je denken aan een gezamenlijke campagne rondom de coronavouchers en zorgdragen voor gezamenlijk vastgestelde voorwaarden om te kunnen reizen, zoals testen en vaccinaties."