'Unibail verkoopt Franse outletcentra'

PARIJS (AFN) - Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco heeft twee grote outletwinkelcentra in het noorden van Frankrijk verkocht aan branchegenoot Primonial REIM. Het gaat om locaties in Coquelles vlakbij Calais, en Roubaix in de buurt van Lille. Dat melden Franse media. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Het gaat om twee populaire winkelgelegenheden met bij elkaar 145 winkelruimtes. Daarin zijn bedrijven gevestigd als Galeries Lafayette, Nike, Adidas, Hugo Boss, Zadig & Voltaire en Calvin Klein.