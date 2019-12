Dit lijkt mij geen verrassing. Allereerst vallen voor Tesla in de Chinese lokale markt nu de 25% tarieven weg waardoor een 20% korting nog steeds voor een hogere marge zal zorgen, daarnaast zullen de Tesla's allereerst in China worden verkocht. Er is meermaals aangegeven dat deze niet voor de export zijn, tenzij het hoognodig gaat zijn.



Overigens spreekt Tesla zelf dit gerucht tegen, want ze hebben geen enkele reden om dit margeverschil op dit moment te compenseren. De vraag is nog ruim voldoende, dus waarom dan prijzen verlagen? Ik zie ze dit trucje hooguit in Q1 2020 toepassen om te zorgen dat de vraag ook daarin hoog blijft.