'Nederlandse belegger niet snel in paniek'

Niet verwonderlijk.

De AEX is al onder de 500 belandt en heeft dit jaar alleen dood geld gekend terwijl DJ en Nasdaq een all time high noteerde.



Maar er zijn die vinden dat AEX nog verder moet wegzakken omdat DJ nu zn weg naar beneden vervolgt.



Terwijl wij de AEX al ingeprijst hebben in 2018 op:



Handelsoorlog

Rente verhoging

Olie productie

Sterke dollar

Basisprijs verlaging

Noord korea spanning

Iran embargo

Nafta onderhandeling

Brexit



Dat is de reden dat AEX nooit omhoog ging, terwijl DJ PIEKTE en wij onder 500 zitten.

Analisten proberen nu nog meer de bodem onderuit te halen.



Wat verrassend (LOL)

Gaan we nu 2x de perikelen benoemen waarom AEX wegglijdt terwijl beleggers de AEX al dumpten in 2018.



Meesten zitten met dood geld en de shoryers flink verdienen omdat wij met zn allen weten dat de AEX ver onder is doorgezakt.

Dat de koersen van sommige aandelen met 50% is weggezakt binnen 3 maanden tijd is ongekend, als je weet dat je paar jaar overdoet om 50% stijging te krijgen op je portfolio.



Shorters zitten flink met goedkope stukken en nu wachten tot prijzen omhoog schieten omdat gemiddelde belegger ze weer aanschaffen of we gaan Dollars kopen als belegging en helpen de Amerikaanse economie om zeep en Trumpp.

Bedrijven zitten niet te wachten op verhogingen nu ze merken dat de productie en omzet minder worden door Handelsoorlog.



Ach, boontje komt om zn loontje.

Tijd voor een andere wereldmunt...EUR of renminbi.