WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten staan zakendoen met het Chinese technologieconcern Huawei langer toe aan bedrijven die daarvoor een speciale vergunning hebben. De vrijstellingen zijn met 90 dagen verlengd.

Volgens de Amerikaanse minister van Handel is de stap bedoeld om het telecomverkeer in sommige afgelegen delen van de VS niet in de problemen te brengen. De technologie van Huawei wordt daar nog ingezet.

Het Chinese bedrijf kwam eerder dit jaar op een zwarte lijst te staan, omdat de maker van smartphones en telecomapparatuur een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid zou zijn. Om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen, gaf de Amerikaanse overheid hen tijdelijk respijt, zodat ze toch zaken konden blijven doen met Huawei. Die licentie liep eigenlijk maandag af.