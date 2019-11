'Overname BME door Euronext is logisch'

Gepubliceerd op | Views: 521 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Een eventuele overname van de Spaanse beursuitbater BME door branchegenoot Euronext zou logisch zijn. Dat zei het hoofd investeringen van de Spaanse vermogensbeheerder Dunas Capital in reactie op de bevestiging van Euronext dat er met BME wordt gesproken.

De reactie van de marktkenner kwam na het bericht van Euronext maar kort vóór bekend werd dat de Zwitserse branchegenoot Six Swiss Exchange een bod heeft uitgebracht op BME ter waarde van 2,84 miljard euro.

"BME is een van de weinige goede beursuitbaters die over zijn in Europa. Het is een gezond bedrijf dat goed bij Euronext zou passen", aldus de kenner. Hij wijst er ook op dat beursuitbaters volume nodig hebben en dat het daarom voor de hand ligt dat Euronext wil groeien. BME zit momenteel juist in een lastig parket met dalende volumes.

Euronext stond omstreeks 09.15 uur 0,6 procent hoger op 72,30 euro.