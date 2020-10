Beveiliger G4S roept aandeelhouders op bod GardaWorld te negeren

Gepubliceerd op | Views: 299

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse beveiliger G4S heeft zijn aandeelhouders opgeroepen niet in te stemmen met een vijandig bod van het Canadese GardaWorld. De leiding van G4S noemt de timing van het bod van de Canadezen 'zeer opportunistisch'. Bovendien meent de directie dat het bod van GardaWorld te laag is omdat de waarde en de vooruitzichten van G4S te laag worden ingeschat.

GardaWorld besloot onlangs met zijn bod direct naar de aandeelhouders van G4S te stappen nadat de bedrijfsleiding van het Britse bedrijf al twee keer een bod had afgewezen. Het Canadese bedrijf heeft net geen 3 miljard pond of ongeveer 3,3 miljard euro over voor G4S.

G4S is in tientallen landen aanwezig en heeft honderdduizenden werknemers. De laatste jaren stootte het bedrijf verschillende activiteiten af, waaronder waardetransporten in Nederland, om zich vooral te richten op beveiligingsdiensten. Het concern wordt bovendien al een aantal jaren geplaagd door een reeks schandalen.