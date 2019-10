Uitspraak rechter kost Ctac veel geld

Gepubliceerd op | Views: 616

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac moet bijna 2,4 miljoen euro betalen aan een ontevreden klant die een contract wilde ontbinden. Dat heeft de rechter in Amsterdam besloten. Ctac bestudeert de uitspraak nog en overweegt in beroep te gaan. Ook zoekt het beursgenoteerde bedrijf uit of het mogelijk is om de schade te verhalen op betrokken derden.

Het geschil gaat over een in juli 2016 gesloten contract. Volgens het oordeel van de rechter mocht de klant het contract ontbinden. Het bedrag dat Ctac daardoor verschuldigd is bestaat voor zo'n 1,3 miljoen euro uit een schadevergoeding, compensatie voor de proceskosten en een eerdere zogeheten ongedaanmakingsvergoeding.

Per saldo komt de uitspraak voor Ctac neer op een uitgaande kasstroom van bijna 1,6 miljoen euro. De impact op het resultaat becijfert de onderneming op afgerond 1,3 miljoen euro.