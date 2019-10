Truckbouwer Volvo ziet moeilijkere markt

Gepubliceerd op | Views: 0

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Truck- en busfabrikant Volvo verwacht dat de vrachtwagenmarkt de komende tijd zwakker zal zijn dan eerder gedacht, door de aanhoudende economische onzekerheid. Topman Martin Lundstedt wees op het slinkende orderboek van het Zweedse bedrijf dat vergeleken met een jaar geleden bijna halveerde. Zowel de omzet als de winst gingen in het derde kwartaal wel omhoog bij het concern.

Klanten van Volvo in Europa en Noord-Amerika hebben inmiddels hun vrachtwagenvloot gemoderniseerd en uitgebreid en zijn nu terughoudend om meer te investeren, schreef Lundstedt in een toelichting op de cijfers. Daarnaast kampen veel transportbedrijven met dalende vraag naar vervoer van goederen. Dat is een overweging om nieuwe bestellingen uit te stellen. Ook in de markt voor onderdelen ziet Volvo dalende vraag. De truckbouwer schaalde in het voorbije kwartaal zijn productie op meerdere fronten omlaag.

De omzet in het derde kwartaal dikte aan tot een kleine 99 miljard Zweedse kroon, omgerekend 9 miljard euro. Onder de streep resteerde 7,5 miljard kroon.