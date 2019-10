'Beurzen wachten op Britse Lagerhuis'

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Groot-Britannië

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag naar verwachting lager openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen. Beleggers wachten op het Britse Lagerhuis dat zich zaterdag buigt over het brexitakkoord van de Britse premier Boris Johnson en de Europese Unie. Daarnaast wordt de stemming gedrukt door een tegenvallende groei van de Chinese economie.

Johnson heeft er veel vertrouwen in dat Britse parlementariërs het brexitakkoord zullen steunen als ze het hebben bestudeerd. De EU-landen hebben unaniem ingestemd met het akkoord.

De Chinese economie is in het derde kwartaal met 6 procent gegroeid. Dat is de traagste groei in bijna dertig jaar. De op een na grootste economie ter wereld heeft flink last van het handelsconflict met de Verenigde Staten.

Galapagos

Op het Damrak zal Galapagos mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Bernstein schroefden hun aanbeveling voor het biotechnologiebedrijf terug. Daarnaast startte Citi het volgen van mediaconglomeraat Prosus met een koopadvies.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kondigde aan de belangrijkste gegadigde te zijn om minderheidsbelangen van samenwerkingspartner Serviços de Petróleo Constellation in vijf Braziliaanse productie- en opslagschepen (FPSO's) te bemachtigen. SBM is al meerderheidseigenaar en exploitant van die FPSO's.

Beter Bed

Kiadis Pharma verwacht niet meer dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn medicijn ATIR101 volgend jaar goedkeurt. Volgens het biotechnologiebedrijf vond de medicijnenwaakhond de aangeleverde informatie onvoldoende.

Beddenverkoper Beter Bed verkoopt zijn distributiecentrum in Uden. Met de deal is een bedrag van 14 miljoen euro gemoeid en levert Beter Bed een boekwinst van 5,1 miljoen euro op na belastingen.

Overname Osram Licht

In Parijs staat Renault in de schijnwerpers. De Franse automaker verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar. Ook de winstmarge valt lager uit dan eerder voorzien. Het bedrijf stelt dat de economische omstandigheden erger tegenvallen dan eerder werd verwacht.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat de Oostenrijkse sensormaker AMS overweegt zijn bod op verlichtingsbedrijf Osram Licht weer af te stoffen. Een bod van in totaal 4 miljard euro van AMS werd eerder door niet genoeg aandeelhouders van Osram geaccepteerd.

De euro was 1,1120 dollar waard, tegen 1,1125 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 53,78 dollar. Brentolie werd 0,6 procent op 59,57 dollar per vat.