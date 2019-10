SBM Offshore succesvol met veiling

Gepubliceerd op | Views: 686

SCHIEDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is de belangrijkste gegadigde om minderheidsbelangen van samenwerkingspartner Serviços de Petróleo Constellation in vijf Braziliaanse productie- en opslagschepen (FPSO's) te bemachtigen. De onderneming is formeel aangewezen als de "successfull bidder'.

Het gaat om de belangen van Constellation in de FPSO's Cidade de Paraty (20 procent), Cidade de Ilhabela (12,75 procent), Cidade de Marica (5 procent), Cidade de Saquarema (5 procent) en Capixaba (20 procent). SBM is al meerderheidseigenaar en exploitant van die FPSO's.

SBM tekende eerder een principeovereenkomst met Constellation rond de voorwaarden van de transactie. De deal is nog wel afhankelijk van onder meer de instemming van klant Petrobras en goedkeuring door de lokale mededingingsautoriteit CADE. De totale vergoeding voor het aandelenbezit, exclusief de bijbehorende projectschuld, is circa 150 miljoen dollar.