WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in augustus met 12,3 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

De bouw kwam uit op bijna 1,4 miljoen huizen op jaarbasis. Dat was het hoogste niveau sinds medio 2007. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de woningbouw met 5 procent zou toenemen. In juli nam de woningbouw met een bijgestelde 1,5 procent af.

Het ministerie maakte verder bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in augustus met 7,7 procent is toegenomen. De Amerikaanse woningmarkt profiteert van de lage hypotheekrentes en de sterke arbeidsmarkt, waardoor meer mensen een nieuwbouwwoning willen kopen en laten bouwen.