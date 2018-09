Stakingsdreiging bij ArcelorMittal in VS

Gepubliceerd op | Views: 1.007 | Onderwerpen: staal, Verenigde Staten

PITTSBURGH (AFN) - Werknemers van staalconcern ArcelorMittal in de Verenigde Staten dreigen het werk neer te leggen om hun eisen voor verbeterde arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Volgens de vakbond United Steelworkers hebben de werknemers groen licht gegeven voor acties.

United Steelworkers heeft 15.000 leden bij het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal. De bond stelt dat dankzij de flexibiliteit, efficiëntie en productiviteit van deze groep werkers het bedrijf het hoofd heeft kunnen bieden aan slechte marktomstandigheden als gevolg van het dumpen van goedkoop buitenlands staal op de Amerikaanse markt. Nu ArcelorMittal weer zeer winstgevend is, is het tijd om de werknemers tegemoet te komen, met loonsverhogingen en verbeterde arbeidsovereenkomsten, vindt de bond.

De vakbond geeft aan graag een deal te bereiken met ArcelorMittal zonder tot acties over te hoeven gaan. De werknemers hebben wel een duidelijk signaal afgegeven met hun overweldigende steun voor eventuele stakingen, aldus United Steelworkers.