Bedrijvigheid Philadelphia fors toegenomen

Ha,...ha...en maar wachten op Jerom (What's in the name...)Powel op een zogenaamde renteverlaging op 31 juli. Ik geloof er helemaal niets van!...



En als er een kwartje komt,...dan is dat al lang verwerkt,...dus of nu naar beneden, of na 31 juli....En 50 basis punten wordt nimmer gegeven: want dan weet echt iedereen dat het over is....



Mooie vakantie allen, maar bescherm uw posities!!!!