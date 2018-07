Omzet American Express valt tegen

Gepubliceerd op | Views: 52

NEW YORK (AFN) - American Express heeft in het tweede kwartaal de omzet zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. De verwachtingen van marktvorsers werden echter niet gehaald, waardoor het aandeel in de Amerikaanse nabeurshandel flink onder druk kwam te staan.

De creditcardmaatschappij zette een omzet in de boeken van 10 miljard dollar, tegen bijna 9,2 miljard dollar een jaar eerder. De groei was onder meer te danken aan de sterkere Amerikaanse economie, waardoor klanten meer uitgaven op hun kaarten. Analisten rekenden in doorsnee echter op een omzet van 10,1 miljard dollar. Onder de streep resteerde een winst van ruim 1,6 miljard dollar, tegen meer dan 1,3 miljard dollar vorig jaar.

American Express is positiever geworden over de omzetontwikkeling in heel 2018. Waar het eerder nog rekende op een omzetgroei van 8 procent, rekent de onderneming er nu op dat de omzet met 9 procent zal groeien ten opzichte van vorig jaar.