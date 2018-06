'Kleine overname door Akzo'

Gepubliceerd op | Views: 285

AMSTERDAM (AFN) - Het inlijven van het Roemeense verfbedrijf Fabryo is een relatief kleine, aanvullende overname voor AkzoNobel. Dat stelt een analist van KBC Securities in een reactie.

Fabryo was vorig jaar goed voor een omzet van 45 miljoen euro. Het bedrijf heeft vierhonderd medewerkers in dienst op twee productielocaties en in zes distributiecentra. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

KBC heeft een hold-advies op AkzoNobel met een koersdoel van 80 euro. Akzo stond omstreeks 09.05 uur 0,1 procent lager op 76,24 euro.