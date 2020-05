ArcelorMittal krijgt lening EIB voor CO2-reductie

Gepubliceerd op | Views: 447 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalbedrijf ArcelorMittal heeft een lening van 75 miljoen euro gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat geld is bedoeld om twee projecten voor het beperken van de CO2-uitstoot op te zetten in Gent. Daarmee moet de hoeveelheid CO2 die ArcelorMittals fabrieken daar uitstoten worden verlaagd met de hoeveelheid die 250.000 auto's in een jaar uitstoten.

De twee projecten Steelanol en Torero kosten gezamenlijk 215 miljoen euro. Steelanol is een project om uitlaatgassen om te zetten in gerecylede ethanol, die door brandstoffen gemengd kan worden. Bij de Torero demonstratiefabriek wordt resthout omgezet in biokool dat kan worden gebruikt om de hoogovens op te stoken. De biokolen vervangen deels de steenkool die daar nu voor wordt gebruikt.

In de eerste fase moeten de twee projecten samen jaarlijks zorgen voor een vermindering van 350.000 ton CO2 per jaar.