Fitch positiever over vooruitzicht Unilever

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch is positiever geworden over de vooruitzichten voor was- en levensmiddelenproducent Unilever. De outlook werd verhoogd van negatief naar stabiel. Het kredietoordeel wordt gehandhaafd op A+.

Fitch wijst op de verbeterde capaciteit voor autonome groei bij Unilever, de sterkere operationele winstgevendheid en de gezonde kasstroom die de komende jaren wordt verwacht bij het bedrijf. Daarnaast denkt Fitch dat er mogelijk hogere kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders kunnen komen vanaf 2019 of grote overnamedeals.