'Lager begin voor beurshandel Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag iets lager te beginnen. Elders in Europa zullen de meeste beursgraadmeters waarschijnlijk ook met minnen openen. Beleggers verwerken de opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei te twijfelen of de handelsonderhandelingen met China succesvol zullen zijn.

De beurshandel zal verder naar verwachting rustig verlopen. Veel marktpartijen maken zich op voor een lang weekeinde. In verband met tweede pinksterdag zijn de beurzen in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland maandag gesloten. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs zijn wel open. Ook in Londen wordt gehandeld.

Op het Damrak kwam Curetis met een handelsbericht. Het Duitse biotechnologiebedrijf heeft in het eerste kwartaal meer uitgegeven, onder meer aan onderzoek en ontwikkeling, distributie en administratie. Aan het eind van het eerste kwartaal had het bedrijf nog bijna 11,4 miljoen euro in kas, zo'n 5 miljoen euro minder dan eind maart 2017.

Altice

Ook Altice staat in de schijnwerpers. Het kabel- en telecomconcern won donderdag ruim 12 procent na een positief kwartaalbericht.

De Europese beurzen sloten donderdag duidelijk hoger. De AEX-index klom 0,7 procent tot 568,96 punten en de MidKap steeg 0,6 procent tot 805,71 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1 procent.

Wall Street

Op Wall Street werden kleine verliezen geleden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 24.713,98 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1813 dollar waard, tegen 1,1789 dollar een dag eerder. De olieprijzen bleven bewegen rond de hoogste niveaus in jaren. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 71,62 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 79,53 dollar per vat.