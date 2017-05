Automakers schikken in airbagzaak VS

Gepubliceerd op | Views: 97 | Onderwerpen: autoindustrie, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Een viertal automakers heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen in de zaak rondom de defecte airbags van de Japanse fabrikant Takata. De vier, Toyota, Subaru, Mazda en BMW betalen in totaal 553 miljoen dollar aan auto-eigenaren onder meer om kosten van reparaties te dekken.

Dat bleek uit documenten die bij een rechtbank in Florida waren ingediend. De airbags van Takata konden door een defect in het opblaasmechanisme ontploffen. In sommige gevallen zijn daarbij bestuurders dodelijk getroffen door stukjes metaal die met hoge snelheid door de auto werden geslingerd. Tientallen miljoenen auto's werden al teruggeroepen naar de garage.

Eerder bekende Takata al schuld in het schandaal. Die bekentenis was onderdeel van de schikking met Amerikaanse autoriteiten waarmee een bedrag van 1 miljard dollar was gemoeid. Automakers Ford, Nissan en Honda hebben overigens nog geen schikking getroffen.