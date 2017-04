Videoplatform Telegraaf per 1 mei in de lucht

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Het nieuwe online-videoplatform van De Telegraaf gaat vanaf 1 mei in de lucht. Telegraaf VNDG brengt video's en programma's op het gebied van nieuws, sport en entertainment. Zo zijn er nieuwsbulletins, voetbal- en hockeysamenvattingen, maar ook diverse programma's als 'Estavana in het echt - het verhaal achter de sportvrouw' over het leven van handbalster Estavana Polman en 'Van den Heuvel haalt recht'.

Telegraaf VNDG is in principe gratis beschikbaar voor iedereen, maar abonnees van de krant hebben ook vrij toegang tot het premiumaanbod op het videoplatform. De nieuwsbulletins worden gepresenteerd door Pim Sedee, Maarten Steendam en Wilson Boldewijn en zangeres Monique Smit is een van de gezichten van Privé VNDG.

De programma's zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week, zowel via een programmering te bekijken als on demand.

,,Hetzelfde maar dan in een ander jasje'', noemt Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen het platform in vergelijking met de krant. Dat Telegraaf VNDG uiteindelijk de papieren editie gaat vervangen, gelooft hij niet. ,,Ik ben ervan overtuigd dat de krant nog heel lang in zijn papieren vorm zal bestaan, maar het is niet meer het enige platform waar je aanwezig wilt zijn'', aldus de hoofdredacteur. ,,Je wilt naast print ook digitaal aanwezig zijn en ik zie een videoplatform zoals Telegraaf VNDG echt als nieuwe loot aan de boom van De Telegraaf waarbij we deels ook een ander, breder publiek kunnen bereiken.''