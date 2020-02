Walmart voorspelt tragere groei online

Gepubliceerd op | Views: 182

BENTONVILLE (AFN/RTR) - Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart verwacht dat de onlineverkopen dit jaar minder hard stijgen dan voorheen. De mate van groei via internet is voor grote winkelbedrijven als Walmart belangrijk, omdat het aantoont in hoeverre ze zich staande houden ten opzichte van webwinkelreus Amazon.

Walmart rekent erop dat de onlineomzet dit jaar met circa 30 procent stijgt ten opzichte van vorig jaar. Dat was in 2019 nog 37 procent, maakte het bedrijf bekend bij zijn kwartaal- en jaarcijfers.

Het grootste supermarktbedrijf ter wereld sloot het vierde kwartaal af met een omzet van 141,7 miljard dollar, 2,1 procent meer dan een jaar eerder. De voor supermarkten belangrijke vergelijkbare omzetgroei, waarbij gekeken wordt naar cijfers van filialen die langer dan een jaar open zijn, viel met 1,9 procent lager uit dan in doorsnee werd verwacht.

Topman Doug McMillon wijt die misser aan zwakke verkopen in de periode rond Kerstmis. De resultaten aan het begin en einde van het slotkwartaal, dat tot 31 januari liep, waren volgens hem wel sterk. De nettowinst nam in het vierde kwartaal met 12,3 procent toe tot 4,1 miljard dollar.