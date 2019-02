Grootste beleggingsverlies ooit door onrust

Gepubliceerd op | Views: 5.226

AMSTERDAM (AFN) - Nederlandse beleggingsinstellingen leden in het laatste kwartaal van vorig jaar hun grootste verlies ooit door de stevige koersval op de wereldwijde aandelenbeurzen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) ging 56 miljard euro aan beheerd vermogen in rook op.

Het totale vermogen zakte terug naar 850 miljard euro. Daarmee zijn de beleggingsinstellingen bijna terug op het niveau van begin 2017. Volgens DNB waren vooral pensioenfondsen de klos, omdat zij als grootste beleggers in aandelenfondsen hard werden geraakt.

Eerder bleek al dat vrijwel alle pensioenfondsen hun financiële positie afgelopen kwartaal zagen verslechteren. Daarmee is voor miljoenen Nederlanders de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 of 2021 groter geworden.

Mede door de wereldwijde handelsspanningen en brexitzorgen gingen de beurskoersen in de laatste drie maanden van vorig jaar hard naar beneden. Zo verloor de AEX-index op de beurs in Amsterdam ruim 12 procent. In New York noteerde de brede S&P 500 een verlies van bijna 13 procent. In de eerste maand van 2019 hebben deze aandelenindices overigens wel weer enig herstel laten zien.