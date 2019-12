BAM aan de slag met huurwoningen in Utrecht

Gepubliceerd op | Views: 611

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat 212 woningen realiseren in Utrecht. Het gaat om appartementen voor sociale huur aan de Omloop en Laan van Chartoise in de Domstad. Daarover is een akkoord gesloten met woningcorporatie Mitros.

De socialehuurwoningen komen te staan op de plek waar nu nog 168 verouderde woningen staan. De nieuwe appartementen moeten comfortabeler en energiezuiniger worden. Naar verwachting worden de eerste woningen in 2022 opgeleverd.