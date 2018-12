Export eurozone gaat omhoog

Flits handel is de boosdoener .

Er zijn een veelvoud aan negatieve berichtgeving ,vele terecht .

Er zijn geen instrumenten meer in de kast als het misloopt .

Al die computers zijn gelinkt aan het negatieve en de koers van aandelen aan grafieken zonder rekening te houden met de winsten van bedrijven .

Het enen voed het andere,met het gekende gevolg .

Wanneer gaat men die flitshandel verbieden ;

Teveel banken zijn hier mee bezig .

Het kan een negatief beeld geven ten onrechte en dit slaat over naar heel de bevolking .

Dat men hier niks aan doet ,begrijp ik niet .

Hopelijk worden die flitshandelaars genomen door de ommekeer ?

Handelen op de beurs is frustrerend geworden .