Delta Air Lines omzeilt heffingen VS door slimmigheidje

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines weet de in oktober vorig jaar ingestelde importtarieven in de Verenigde Staten op onder meer Europese vliegtuigen met een slimmigheidje te omzeilen. In plaats van de nieuwe Airbussen naar de VS te verschepen, stationeerde Delta deze op luchthavens wereldwijd waaronder op Schiphol.

In totaal gaat het om zeven nieuwe Airbus-toestellen die naast Schiphol op luchthavens in El Salvador en Japan gestationeerd zijn. Door dat besluit vallen de toestellen niet onder de Amerikaanse tarieven, ook al vliegen ze met regelmaat naar de VS.

Met het slimmigheidje weet Delta kostbaar geld te besparen. Gelet op de cataloguswaarde van de Airbus-toestellen gaat het naar schatting om 270 miljoen dollar bij elkaar. Doorgaans weten maatschappijen bij vliegtuigmakers kortingen te bedingen, waarmee ook het heffingsbedrag in werkelijkheid lager ligt. Delta is de belangrijkste Amerikaanse klant van Airbus.

Handelstarieven

De regering-Trump legde eerder handelstarieven op aan jaarlijks 7,5 miljard dollar aan geïmporteerde goederen uit de Europese Unie. Dit nadat Wereldhandelsorganisatie WTO de VS in het gelijk stelde in een langlopende zaak over ongeoorloofde subsidies aan Airbus. geïmporteerde vliegtuigen werden in eerste instantie voor 10 procent belast. Dat werd later 15 procent.

Ook de VS zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het verstrekken van ongeoorloofde subsidies aan Boeing, aldus de WTO. Daarop werd door de EU voor 4 miljard dollar aan uit de VS geïmporteerde goederen extra belast.