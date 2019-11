VEB: wrange nasmaak bij Vegetarische Slager

Gepubliceerd op | Views: 179 | Onderwerpen: VEB

AMSTERDAM (AFN) - Vroege geldschieters bij de Vegetarische Slager zien dat het bedrijf groeit als kool maar blijven achter met een wrange nasmaak. Dat concludeert beleggersvereniging VEB.

De Vegetarische Slager, die inmiddels is overgenomen door voedingsmultinational Unilever, gaf vier jaar geleden obligaties uit om geld op te halen voor de bouw van een fabriek voor vleesvervangers. Dat leverde het bedrijf 2,5 miljoen euro op. Unilever lost de leningen nu vervroegd af, waardoor de investeerders geld mislopen aan jaarlijkse rente in ruil voor een summiere vergoeding, zo stelt de VEB.

De lening zou eigenlijk nog tot 2022 lopen en obligatiehouders daarmee jaarlijks 5 procent rente opleveren. Nu biedt het bedrijf de investeerders een vergoeding van eenmalig 2 procent over de waarde van de obligatie. Dat is volgens de beleggersvereniging weliswaar conform de voorwaarden, maar niet chique. Zeker, zo stelt de VEB, gezien de investeerders een groot risico liepen hun aan de start-up geleende geld nooit meer terug te zien.

Unilever meldde onlangs dat De Vegetarische Slager een grote vis heeft binnengehaald in de vorm van Burger King. Het Nederlandse bedrijf gaat vleesvervangers aan de fastfoodketen leveren voor vegetarische Whoppers in Europa, en mogelijk later ook in andere markten. Gezien de grote geschatte waarde van de markt voor vleesvervangers worden investeerders volgens de VEB door Unilever met "een fooi" aan de kant geschoven.