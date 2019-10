'Brexitoverleg in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.442

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint donderdag waarschijnlijk met verlies. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te openen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond het brexitoverleg in de gaten. Op het Damrak kwamen onder meer Unilever, Flow Traders en Sligro met kwartaalberichten.

De EU-leiders komen in Brussel bijeen voor een volle top zonder programma. Hoofdingrediënt is het Britse vertrek uit de EU. Vanwege de onderhandelingen over een nieuwe brexitdeal en de mogelijke ontwikkelingen ligt de agenda niet vast. In de afgelopen dagen lijken de beide partijen dichter bij een brexitdeal te zijn gekomen. Of een deal ook door het Britse parlement komt blijft echter onzeker.

Levensmiddelenconcern Unilever boekte afgelopen kwartaal een omzet van 13,3 miljard euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg 2,9 procent en de volumegroei kwam uit op 1,4 procent. Het concern herhaalde verder zijn prognoses voor 2019.

Sligro

Flow Traders profiteerde afgelopen kwartaal van een toegenomen handelsactiviteit. Vooral in Azië en het Pacifisch gebied was de situatie gunstig voor de beursintermediair. In Noord- en Zuid-Amerika gingen de handelsinkomsten van het bedrijf wel weer stevig omlaag.

Groothandelsbedrijf Sligro heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een lagere vergelijkbare omzet in vergelijking met een jaar eerder. Vooral klanten die eerder overkwamen vanuit de samenwerking met Heineken deden minder bestellingen bij het bedrijf. Al met al rekent Sligro voor heel het jaar op een fors lagere brutowinst in vergelijking met een jaar eerder.

TomTom

TomTom heeft op een grote techbeurs in Singapore meerdere samenwerkingsdeals aangekondigd. De navigatiedienstverlener gaat samen met Sumitomo Electric Industries werken aan technologische oplossingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersopstoppingen. Ook heeft TomTom een overeenkomst gesloten met ChargeHub, een digitaal platform voor publieke elektrische laadstations.

RoodMicrotec zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar dalen. ten opzichte van een jaar eerder. De daling van de opbrengsten is volgens de toeleverancier aan de chipindustrie in lijn met de verwachtingen en het gevolg van de wereldwijde marktsituatie en ontwikkelingen in de halfgeleiderindustrie. Rood verwacht de komende jaren een aanhoudende omzetgroei te kunnen rapporteren.

Koersen

Vastgoedfonds NSI zag de huurinkomsten in de eerste negen maanden van het jaar opnieuw dalen. Wel wist de onderneming de leegstand terug te brengen.

De euro was 1,1068 dollar waard, tegen 1,1066 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 52,81 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 58,89 dollar per vat.