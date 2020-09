Negatieve inflatie in eurozone bevestigd

Gepubliceerd op | Views: 950 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - De consumentenprijzen in de eurozone in augustus zijn inderdaad licht gedaald. Het Europese statistiekbureau bevestigde met definitieve cijfers een voorlopige meting. De inflatie in de eurozone stond op min 0,2 procent, gelijk aan de eerdere meting en dat was de eerste negatieve waarde sinds 2016.

In juli bedroeg de inflatie nog 0,4 procent. Met name in Cyprus, Griekenland en Estland daalden de prijzen. Hongarije, Polen en Tsjechië hadden de hoogste inflatie. In Nederland kwam de inflatie uit op 0,3 procent.

Vooral de kosten van energie gingen omlaag. Voedsel, alcohol en tabak waren net als diensten de grootste opdrijvers van de prijzen.